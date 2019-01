Celstraffen voor steekincident in Hardenberg na diefstal van telefoon

Een gevecht op straat in Hardenberg na de diefstal van een telefoon leidde vorig jaar zomer tot een ernstig steekincident. Drie verdachten werden dinsdag veroordeeld voor hun aandeel in het geweld. Ze zijn vrijgesproken van het neersteken van het slachtoffer.

Een vrouw ontdekte iets na 03.00 uur in de nacht van 14 juli vorig jaar in café De Buurman dat haar telefoon gestolen was. Twee vrienden gingen op onderzoek uit en raakten in gevecht met de verdachten. Een van hen, de 28-jarige Faical F., had deze telefoon daadwerkelijk op zak. Die zou hem door Feth B. (24) in handen zijn gegeven.

Walid K. (33) werd alleen verdacht van betrokkenheid bij de vechtpartij. Hij is sinds zijn vrijlating afgelopen zomer spoorloos. De vierde verdachte is minderjarig. Zijn zaak is echter eerder al aangehouden. Hij zou - toen 13 jaar oud - in het gevecht een mes gebruikt hebben. Het slachtoffer werd geraakt in zijn buik, rug en hoofd. Het letsel was potentieel dodelijk. Het viertal werd na het incident in het asielzoekerscentrum in Heemserveen aangehouden.