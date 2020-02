Centraal loket verwijst asielzoekers Hardenberg naar activiteiten en vrijwilligerswerk

,,Organisatoren wisten onvoldoende van elkaar wie wat doet, waardoor overlap ontstond en activiteiten soms ook concurrerend waren’’, legt wethouder Luiten uit. ,,Dat moest beter. Dat is belangrijk, want de asielzoekers zitten soms wel twee jaar in het azc Hardenberg voordat ze horen wat er met hen gebeurt. In de tussentijd willen de meesten graag iets doen. Zoals vrijwilligerswerk, om verveling tegen te gaan of iets terug te kunnen doen, maar ook het volgen van taallessen wat goed is om hier een nieuwe toekomst op te kunnen bouwen.’’