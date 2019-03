Centrum van Hardenberg krijgt facelift dankzij drie Stadscheques

Linda Zandbergen van Bloemenhuis Linz bijvoorbeeld laat de manshoge rode bloempotten in het stadscentrum opknappen en extra beplanten. Nu bloeien de narcissen volop in die gigantische bloempotten, vóór de zomer moeten daar geraniums, viooltjes en helleborus (kerstroos) aan worden toegevoegd. ,,Zodat het centrum van Hardenberg het hele jaar door bloeit’’, vertelt de enthousiaste bloemiste. Zandbergen wil ook zomerbloeiers laten zaaien. ,,Daar mogen kinderen ook een bloemetje uit plukken.’’

De gemeente gaat de bloembakken schilderen, in zwart en goud, het planten en zaaien wil ze overlaten aan tuincentra en hoveniers. In de bakken komen ook hippe richtingaanwijzers, in ‘festival-stijl’. Zandbergen heeft nog meer fleurige ideeën, en wijst naar de Voorstraat waar haar bloemenzaak ook is gevestigd. ,,Dat oogt zo strak en saai. Daar zouden mooi geveltuintjes kunnen komen, en plantenbakken en loungebanken.’’

Muurschilderingen

Twee andere ideeën zijn ook beloond met een Stadscheque ter waarde van 2500 euro. Mariska van Braak en Heidi Olthof-Pultrum van Brasserie De Markt gaan dat geld gebruiken om oplaadpunten voor e-bikes te realiseren. Bijvoorbeeld op de plek van een oude automatiek, waar de loketjes plaats kunnen bieden aan stekkers. Ruud Kerssies van RSK Design en kunstenaar ‘ETRS De Retro’ gaan met street art de wanden van de parkeerplaatsen op de Gedempte Haven nabij Lidl opfrissen. Met muurschilderingen van het landschap langs de Vecht, karakteristieke panden in de binnenstad en festiviteiten als het Drakenboot- en Ballonfestival.

Stadsarrangement

De Stadscheques zijn aan de initiatiefnemers overhandigd door Overijssels gedeputeerde Monique van Haaf, die namens de provincie haar handtekening zette op het Stadsarrangement, waarin samen met de gemeente en Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg acties en maatregelen voor de komende drie jaar zijn beschreven voor een meer vitale en bruisende binnenstad. De provincie Overijssel steekt in totaal 250.000 euro in dit Stadsarrangement, dat donderdag in café de Troubadour is gepresenteerd tijdens het eerste Stadscafé.

Compacter centrum

Wethouder Martijn Breukelman is blij met de welkome initiatieven. ,,We blijven bouwen aan een kwalitatief hoogwaardige binnenstad om te wonen, te werken of te verblijven. Daarbij werken we toe naar een compact centrum met een divers en eigentijds aanbod van winkels en voorzieningen, en voldoende passende woningen voor alle doelgroepen. Een sterk en toekomstbestendig centrum vraagt om doorlopende aandacht en inzet van alle betrokken partijen.”