Certificaten te koop voor MFA De Krim

video Sjoeler Stefan Kiwiet uit Gramsber­gen klopt ervaren wereldkam­pi­oe­nen én zijn vader

6 juni De sjoelwereld staat op z'n kop. Want niet een ervaren ‘schijvenschuiver’ is de kersverse wereldkampioen maar een nieuwkomer: de zestienjarige Stefan Kiwiet. De jongeling uit Gramsbergen doet voor de eerste keer mee aan de strijd om de mondiale titel. Hij komt, ziet en overwint in de beurshal van Hude-Wüsting, dorp onder de rook van de Noord-Duitse stad Oldenburg. Tot ieders verbazing; vooral voor de buitenlandse sjoelers want in eigen land is Stefan al geen onbekende meer.