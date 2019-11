Chinees-Indisch restaurant in Dedemsvaart overvallen, klopjacht op gemaskerde overvaller gestart

De overval werd kort voor 20.30 uur gepleegd op Chinees-Indisch restaurant Manchuria aan de Julianastraat in Dedemsvaart. De overvaller koos ervoor om vlak voor sluitingstijd toe te slaan bij het restaurant. Het specialiteitenrestaurant zou om 20.30 uur sluiten. Het is nog onbekend of de overvaller iets buit heeft weten te maken.

Na de overval verspreidde de politie een burgernetactie om met hulp van het publiek de overvaller op te sporen. Zij verspreidde in het bericht een signalement. De overvaller droeg een pet en een masker. Verder had hij zwarte handschoenen aan. Het is onbekend of de man in het bezit is van een wapen.