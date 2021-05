Christelijk opvanghuis Balkbrug onder vuur: onderzoek naar slechte huisvesting en fraude

UPDATE & VIDEO Oplegger in brand in Balkbrug, enorme rookwolken in de omgeving te zien

17 april Aan de Westerhuizingerweg in Balkbrug is een oplegger van een vrachtwagen in brand gevlogen. De brandweer was hiervoor met meerdere voertuigen uitgerukt. Inmiddels is het sein brand meester gegeven.