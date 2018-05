City-Run Hardenberg loopt over van gezonde ambities

Enerzijds uit praktische overwegingen. Het lukte niet iedere hardloper om vrijdagsavonds op tijd aanwezig in Hardenberg te zijn", aldus Egbert Meilink, één van de oprichters van het gezellige hardloopevenement. ,,Anderzijds is de kans op mooier weer groter. Wij hebben wel eens gehad dat het in april 's nachts nog vroor", vult voorzitter Christiaan Kuiper aan. ,,Wat dat betreft zijn de weersverwachtingen voor 19 mei gunstig. Niet te warm, gewoon lekker loopweer."

Op de kaart

Voortdurend wordt er gesleuteld aan het programma en schroomt men niet om haar gezonde ambities hardop uit te spreken. ,,Dat is ook onze kracht. Stilstaan is achteruitgang. Wij hebben een fantastisch team, super vrijwilligers en in de gemeente en Stad Hardenberg Promotie goede en betrouwbare partners. De City-Run is ooit ontstaan om Hardenberg hardlopend op de kaart te zetten. In het begin konden wij elk jaar het parcours verleggen aangezien het centrum jarenlang op de schop ging. Nu kunnen wij verder investeren en uitbouwen op de diverse routes. Je merkt dat de belangstelling groeit, ook ver buiten Hardenberg. Zelfs Duitsers komen hier graag naar toe. Wij zien vooral potentie op onze halve marathon. Die afstand is binnen enkele jaren ontzettend populair geworden. Wij horen van de deelnemers dat hier tevens fijn lopen is.''

Reuring

De publieke belangstelling spreekt tevens tot de verbeelding. ,,Je merkt echt dat het leeft onder de bevolking. Je ziet dat na de gelopen afstanden de mensen in de stad blijven hangen. Een hapje gaan eten of nog met z'n allen een borrel gaan drinken. Een win-win situatie voor Hardenberg. Reuring in het centrum en zo maken wij ons op een leuke en sportieve manier sterk voor een Vitaal Vechtdal. Bewust in beweging zijn. Misschien sporen wij zo ook wel de ouders aan voor de kinderen die aan de start van de 'Bambinoloop' verschijnen om volgend jaar tevens mee te rennen. Dit jaar staan er weer een recordaantal kinderen aan de start, een goede ontwikkeling en zeker een pluim op de hoed van onze plaatselijke scholen dat ze dit stimuleren", vertellen Meilink en Kuiper in koor.