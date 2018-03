Cleo de Jong start nieuw mode-atelier in Kloosterhaar

Opnieuw beginnen

Ze is Filipijnse van geboorte maar repatrieerde met haar Nederlandse gezin vanwege de onveilige toestanden in haar land. Ze bezat op de Filipijnen haar eigen atelier en had tien mensen in dienst. In Nederland wil ze nu opnieuw beginnen. In eerste instantie heeft ze vrijwel al haar tijd en energie gestoken in inburgering en het leren van de taal, nu is ze klaar om haar beroep weer op te pakken.