Coalitieakkoord in Hardenberg

Het wekt de indruk dat de nieuwe volksvertegenwoordigers en daarbij ook de vier nieuwe wethouders een heel andere wind willen laten waaien in de gemeente Hardenberg. Dat wil zeggen: luisteren naar wat onder de bevolking leeft en beleid maken in plaats van aan de hand meelopen met het college en het controleren van ambtenaren. Toch zal eerst moeten blijken of het werken met een door de raad opgestelde raadsagenda werkt.

Bestaand beleid

Het coalitieakkoord, dat vrijdagmorgen door vier fractievoorzitters van CDA, ChristenUnie, OpKoers en PvdA werd gepresenteerd en ondertekend in De Binder in Gramsbergen, bestaat voor een groot deel uit het voortzetten van reeds bestaand beleid. Armoedebestrijding, wonen, duurzaamheid, infrastructuur en economische ontwikkeling zijn bepaald geen nieuwe aandachtspunten. Het zal de komende jaar dus vooral gaan over de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven.

Wethouders

De nieuwe wethouders, Martijn Breukelman (CDA), Alwin te Rietstap (CU), Falco Bruinsma (OpKoers.nu) en Gitta Luiten (PvdA) worden op donderdag 17 mei tijdens een extra raadsvergadering geïnstalleerd. Ze gaan het college vormen met burgemeester Peter Snijders, de enige dus die van het huidige college blijft.

Het werken vanuit een raadsagenda en het feit dat het college straks vier in plaats van drie wethouders telt, heeft ook gevolgen voor de portefeuilles. Die van Snijders wordt wat kleiner. Economie, bijvoorbeeld, wordt een verantwoordelijkheid van Te Rietstap en Recreatie en Toerisme zijn als apart aandachtsgebied (nu bij Snijders) helemaal niet terug te vinden. De rol van de burgemeester wordt meer algemeen sturend, zo lieten de fractievoorzitters vrijdagmorgen doorschemeren.

Nieuw beleid