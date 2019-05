Collendoornse violist Frank van Essen met eigen album live in Hardenbergs theater

Vorig jaar bracht drummer/violist Frank van Essen het album ‘Sanctum’ uit. Hoewel jaren actief in de muziek, was dit album bestaande uit eigen werk zijn debuut. Frank neemt de luisteraars mee op reis, dwars door tijd en ruimte. Binnenkort ook live in het Hardenbergse theater de Voorveghter.

Het album is zeer goed ontvangen in de muziekwereld. ,,Sanctum is een fantastisch album. Dit is zonder twijfel één van de beste instrumentale albums ooit”, recenseerde bijvoorbeeld Rockmuzine. De muziek van Van Essen laat zich moeilijk in een hokje vangen. Er zijn invloeden van filmische muziek, klassiek, folk en progressieve rock in terug te vinden.

Het is raar gesteld met Frank van Essen. Niet tot nauwelijks bekend bij het grote publiek maar wel onder de ‘speeddial’ van grote namen in de muziekbusiness in binnen- èn buitenland. Het doet de sympathieke man uit het Vechtdal niet zoveel. In zijn studio in het Vechtdal is hij gelukkig.

Was je zelf al van plan om het theater in te gaan?

,,Nou, in eerste instantie niet. Het is enorm complex om zoiets op de planken te krijgen. Aan de andere kant heb ik ook ervaring met dit soort projecten; uiteindelijk lukt het toch. Lang verhaal kort: ik vind het wel heel erg de moeite waard om Sanctum live te gaan neerzetten in het theater. Maar dan moet het wel impact hebben. In het theater kan dat, met geluid, foto- en filmmateriaal, alles is daar uit te denken. Mijn muziek is beeldend; ik krijg dat ook van mijn publiek terug. Daarop inspelend heb Ik Gert van der Vijver, de Zandtovenaar, uitgenodigd om daar een rol in te gaan spelen. Hij heeft dat inmiddels uitgewerkt en dat wordt prachtig. Daarnaast gebruik ik ook materiaal van kunstfotograaf Bertil van Wieren. Genoeg te zien, dus. Het wordt een avontuur: de techniek, de beelden, de muziek, alles moet kloppen voor de ultieme beleving.”

Hoe ga je dat realiseren?

,,Ik heb een aantal fantastische muzikanten om me heen verzameld: toetsenist/gitarist en goede vriend Dave Bainbridge (ex-Iona), pianist Jan Willem van Delft, gitarist Allard Gosens, bassist Mark Dekkers, drummer Peter Dijkstra en saxofonist Sjoerd Visser. Ik kan je verzekeren dat het, ook muzikaal gezien, een bijzondere avond wordt. Daarnaast heb ik Johan van Loo aangetrokken als technicus. De man kan schilderen met geluid. Precies wat mijn voorstelling nodig heeft.”

En dan?

,,Tja, er zit zoveel werk in dit ene concert. Dan kijken we elkaar aan en zeggen: of zullen we nóg een theater bellen?”