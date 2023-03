Commercieel directeur Haverkort neemt afscheid van FC Emmen: ‘In januari gecreëerde rol past niet bij mijn persoon’

Acht Ommer verenigin­gen in problemen door hoge energieno­ta. Gemeente komt met noodfonds

Acht verenigingen en culturele instellingen in de gemeente Ommen zeggen in de financiële problemen te zijn gekomen door de hoge energienota in 2022. De gemeente wil voorkomen dat ze contributies of entreegelden verhogen, of zelfs omvallen, en stelt een noodfonds in.