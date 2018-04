Complete fauna Vechtdal onder één dak bij Rheeze-marke

Grootste wens op dit moment? Nu de wolf zich zo nu en dan laat zien in de regio zou hij eigenlijk in het natuurmuseum Rheezer-Marke niet mogen ontbreken. Het echtpaar Hutten (beiden 49) hebben hun uiterste best gedaan het exemplaar te krijgen dat in november dood langs de weg bij Kloosterhaar werd gevonden. ,,Maar Naturalis was ons voor, mede omdat er dna onderzoek nodig was in verband met dode schapen”, vertelt Gerard. ,,Misschien kunnen we het dier later in bruikleen nog eens tonen in ons museum.”

Kinderboerderij

Slechts een paar minuten heeft Gerard Hutten nodig om na thuiskomst zijn werkkleding te verwisselen voor zijn eigen kloffie. Nog sneller schakelt hij in zijn hoofd over van zijn dagelijks werk in de bouw naar het natuurmuseum dat hij samen met echtgenote Gea heeft opgebouwd in een schuur achter zijn boerderij. Het afgelopen jaar was de kledingwisseling zelfs helemaal niet nodig, want ook thuis was het aanpakken geblazen. ,,Nu klaar? Nee, nog lang niet hoor. We hebben nog plannen voor de inrichting van een kinderboerderij en de bouw van een tweede schuur.” De verveling krijgt bij de Huttens geen kans om toe te slaan.

Al van jongs afaan was de natuur het speel- en onderzoeksterrein voor Gerard. ,,Dagelijks ging ik met jongens uit de buurt het bos in. Hutten bouwen, eieren zoeken en alles wat we maar interessant vonden. Uit die tijd dateren ook mijn eerste opgezette dieren. Toen ik een jaar of 25 was en uit Rheeze vertrok stonden mijn slaapkamer, maar ook andere delen van mijn ouderlijk huis vol met opgezette dieren.”

Natuurhobby

Gerard verhuisde samen met zijn echtgenote naar Den Ham, waar de natuurhobby verder werd uitgebouwd in een schuur. ,,Een leerkracht van een basisschool gaf ons het advies om er meer mee te doen en zo is het museum eigenlijk gestart, aldus Gea. ,,Het is inmiddels een beetje uit de hand gelopen. We zijn zelf blijven verzamelen, maar hebben bijvoorbeeld ook een collectie uit Friesland overgenomen, waarbij we natuurlijk wel hebben gekeken dat deze dieren ook in het Vechtdal voorkomen.”