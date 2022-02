Concert van Bertolf en Esther in Balkbrug snel uitverkocht: tweede voorstelling

Communica­tie­be­drij­ven groeien door vanuit Heemser­hoek in Hardenberg: ‘Meer vrouwen in de top’

Communicatiebureau COMcept en strategisch marketingbureau VILLA5 zijn verhuisd van Ommen naar kantorencomplex Heemserhoek in Hardenberg. Daarnaast is een derde vestiging geopend in Apeldoorn. De directie, die al bestond uit Jante Oosting en Marcel van Dijk, is uitgebreid met Martine Bramer-Bekmann, die tevens mede-eigenaar is.

