Contouren mfa De Krim zichtbaar door noest graafwerk

Benefietconcert

Zo komt er een tweede benefietconcert in het huidige dorpshuis De Planeet, een veiling en nog veel meer. ,,Dat is nodig ook, want we moeten drie ton bij elkaar krijgen vanuit de samenleving. Maar we zijn er van overtuigd dat dat gaat lukken, samen zetten we er de schouders onder. Net zoals vanmorgen bij dat graafwerk.’’ Met die gezamenlijke schop in de grond herhaalde de geschiedenis zich in De Krim: voor het dorpshuis dat in 1962 werd geopend hebben de inwoners destijds de fundering uitgegraven. Ook nu is er veel zelfwerkzaamheid nodig.