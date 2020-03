Corona doorkruist inspraak nieuwbouw Garstlanden IV in Gramsbergen

Het plan is alleen maar digitaal in te zien via de websites www.hardenberg.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl. Om het coronavirus in te dammen houdt de gemeente Hardenberg in elk geval tot en met maandag 6 april ook geen openbare bijeenkomsten. Het was de bedoeling om tijdens de zes weken durende terinzagelegging een inloopbijeenkomst over het ontwerp-bestemmingsplan voor omwonenden en andere belangstellenden te houden, maar die komt nu ook te vervallen. Mogelijk kan na 6 april en vóór 1 mei nog wel zo’n bijeenkomst worden gehouden, maar dat wordt pas tegen die tijd bekeken.