Coronaproof stemmen in Hardenberg: vouwen kun je leren

Hardenberg zet plan Gentiaan­straat door en bouwt om winkels heen

4 maart Supermarkt Aldi en de eigenaar van een winkelpand in de Julianastraat in Dedemsvaart protesteerden donderdag bij de Raad van State in Den Haag tegen de bouw van dertig woningen aan de Gentiaanstraat in Dedemsvaart. De gemeente Hardenberg denkt dat het plan ook kan worden doorgezet als de twee winkelpanden van Aldi en van de familie Oosterom in de Julianastraat blijven bestaan.