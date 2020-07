‘Coronaproof’ voorstellingen; zien bostheaters in Vechtdal toch kansen?

Waarom hondenbege­leid­ster Janine toch weer bijna terug is in het Vechtdal

11:00 Janine Drenthen heeft sinds begin dit jaar haar bedrijf Janine & Honden vanuit Gramsbergen voortgezet in Deventer. Ze begeleidt mensen die angst hebben voor honden. Maar de hondengedragsdeskundige krijgt nog altijd veel aanvragen vanuit haar oude werkgebied en daarom is ze waarschijnlijk binnenkort ook weer in het Vechtdal te vinden.