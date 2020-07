Crea Weekend in Hardenberg gaat met extra hal toch door

Mede dankzij de toevoeging van een extra hal, is het mogelijk dat het Crea Weekend in Hardenberg dit najaar toch doorgaat. De beurs kan, met de nodige maatregelen vanwege het coronavirus, in oktober plaatsvinden.

,,We zijn ontzettend blij dat we dit hebben kunnen besluiten’’, zegt Aline Hofstee namens organisatiebureau Plan Effect uit Ommen. ,,Om de beurs veilig te laten verlopen houden we ons natuurlijk aan de RIVM-maatregelen, waaronder de anderhalve meter afstand. Er is daarom een extra hal toegevoegd aan de beursvloer om deze afstand te kunnen handhaven.’’ Ook is er een nieuwe plattegrond gemaakt met voldoende ruimte voor de workshops.

Ruimte

Crea Weekend kan het aantal creatievelingen goed aan. ,,We zien dat de grote creatieve beurzen worden afgelast, omdat die te veel bezoekers trekken om de 1,5 meter te kunnen waarborgen. In Hardenberg hebben we de ruimte en daardoor lukt ons dat gelukkig wel’’, zegt Hofstee.

Wel gaat het wat anders dan anders. Dit jaar is het de bedoeling dat bezoekers voorafgaand aan de beurs via de website toegangskaartjes kopen en dus niet ter plekke via de kassa. ,,Ook ontvangen de bezoekers vlak voor de beurs nog een vragenlijst voor de gezondheidscheck, zodat we ook daaraan kunnen voldoen. Daarnaast zullen we voldoende handreinigingsmiddelen plaatsen en neemt de Evenementenhal zelf ook diverse extra hygiënemaatregelen’’, somt Hofstee op.

Overweldigend

De seinen staan op groen en de najaarsbeurs staat gepland op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Hofstee: ,,De reacties zijn echt overweldigend, iedereen is zo blij dat het weer kan. We gaan er gewoon op 1,5 meter afstand een prachtige creatieve beurs van maken.’’