Crematorium Hardenberg richt zich nu ook op Duitsers

Restaurant de Troubadour krijgt na grote brand een metamorfose

30 november Voor de familie Potgieter was het vreselijk toen hun familiebedrijf de Troubadour in Hardenberg in vuur en vlam stond. De brand in februari veroorzaakte veel schade aan het pand waardoor een groot deel van het interieur moet worden vernieuwd. Maar de ondernemers zien het als een kans om het restaurant in een nieuw jasje te steken.