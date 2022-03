Crescendo Kloosterhaar viert feest en zoekt jonge aanwas

Gini uit Collen­doorn helpt kinderen in Oeganda aan een betere toekomst: ‘Ik zou ze allemaal wel willen adopteren’

Al dertien jaar runt Gini Pullen een kindercentrum in Oeganda, nu is ze even terug in Collendoorn. De vorige keer dat ze in Nederland was, net voor het uitbreken van de coronapandemie, sloeg het noodlot toe. ,,Sindsdien is er geen nacht meer zonder bewaking.”

15 maart