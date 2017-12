Crossers Hardenberg krijgen steun van gemeente bij zoektocht naar nieuwe locatie

Motorclub MC Gerrits kan op zoek gaan naar een geschikt crossterrein in de gemeente Hardenberg. Als er een plek is waar omwonenden geen last hebben van het motorlawaai, werkt de gemeente mee op het gebied van regelgeving en vergunningverlening. Een opgetogen MC Gerrits-voorzitter Gerard Harmelink laat weten dat er al een afspraak is gemaakt met de behandelend ambtenaar.

Harmelink vertegenwoordigt een groep motorcrossers uit Hardenberg die op een landbouwterrein aan de Polenweg een crossbaan had ingericht om wekelijks een paar uurtjes te kunnen crossen. De gemeente sommeerde begin dit jaar per direct te stoppen en de baan af te breken. Er waren klachten over geluidsoverlast. Bovendien is motorcrossen in Hardenberg verboden.

Handtekeningenactie

Een online handtekeningenactie van Harmelink is door ruim 1.300 motorcrossliefhebbers ondertekend. Mede dankzij inmenging van raadsleden van de ChristenUnie en het CDA is het gesprek met de gemeente op gang gekomen. ,,We hebben met burgemeester Peter Snijders en wethouder Douwe Prinsse gesproken. Dat verliep positief. Ze zeiden dat ze bereid zijn om te kijken naar mogelijkheden."

,,Er zijn enkele locaties die mogelijk geschikt zijn. Zo mag er binnen een straal van 700 meter van de baan geen bebouwing staan. We hopen dat de gemeente kan helpen met het kijken naar de vergunningen en regelgeving."

Positief

Harmelink vindt het positief dat de jonge motorcrossers nu een positieve kijk op de gemeentepolitiek hebben. ,,Daar interesseerden ze zich helemaal niet voor. Nu blijkt dat die raadsleden in de gemeente ook echt wel wat teweeg kunnen brengen. Motorcross is ook wel een sport die bij Hardenberg hoort. Het leeft enorm. Overal waar ik kom, bij de kapper, in de winkel. Mensen spreken me er op aan."