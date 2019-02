D66'er uit Dedemsvaart pleit op partijcongres voor herverdeling politiewerk: minder hennep, minder hooligans

Tweede Kamer

De motie van de 43 leden is gericht aan de fractie van D66 in de Tweede Kamer. Die zou de ideeën van Hartholt weer in de landelijke politiek ter berde moeten brengen. Hij heeft er al flink wat tijd en energie in gestoken om de medestanders te vinden. ,,In de media lees je van allerlei berichten over werkdruk bij politieagenten en frustraties die onregelmatige werktijden met zich mee brengen. Daar probeer ik wat aan te doen.” Hartholt vindt dat de politie haar tijd efficiënter moet indelen. Een eerste stap daarin is vorig jaar al genomen, legt hij uit. ,,Zwaar, illegaal vuurwerk moest in het verleden altijd door politieagenten bewaakt worden, in afwachting van een expert die kon taxeren hoe zwaar het vuurwerk daadwerkelijk is. Nu is dat overgenomen door particuliere beveiligers.”