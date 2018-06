D66 wil dat Hardenberg meedoet aan proef wietteelt

Hij is voorstander, omdat dit meer houvast en toezicht biedt. ,,Ook in Hardenberg gebeurt er veel onder de radar. Her en der wordt er eens een kwekerij opgerold, maar wat ik begrijp van scholieren is dat er buiten de ene coffeeshop die we in Hardenberg hebben ook eenvoudig aan wiet te komen is." Bovendien pleit hij voor meer preventie van het gebruik van wiet. ,,Daar zouden we tijdens het de proef bijvoorbeeld in samenwerking met Tactus ook op in kunnen zetten."