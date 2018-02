D66Hardenberg wil nieuwe naam voor gemeente Hardenberg

Als reden hiervoor voert de partij aan dat de fusie van de gemeenten Hardenberg, Gramsbergen en Avereest nog gevoelig ligt bij veel inwoners. Het gevoel er niet echt bij te horen, klinkt volgens de D66'ers nog steeds.

Jacco Rodermond, lijsttrekker van D66Hardenberg meldt dat de directe aanleiding voor de actie ligt in de speech van 'Gewoon Doener van het jaar' Maikel van Marle uit Dedemsvaart tijdens de nieuwjaarsreceptie afgelopen januari. ,,Hij zei dat we goed moeten nadenken over de gemeentenaam. En dat heeft hij ook al eerder gezegd. Dat was een geluid dat we vaker hoorden. Er gaat in Hardenberg nou eenmaal veel aandacht uit naar de stad, en dat geldt ook voor de voorzieningen. Ik geef toe dat dit ook een beetje symboliek is. Maar we merken dat dit echt wat met de mensen doet, vandaar dat wij het hebben opgepakt.

,,Hoe realistisch het is? Wij roepen op: denk met ons mee, wat wil je dan wel. hoeveel bijval krijgt het precies. We hebben dit ook naar de Plaatselijke Belangen gestuurd en bijvoorbeeld de Industriekring. We willen weten hoe we er met zijn allen tegenaan kijken. Het zal niet gelijk volgend jaar geregeld zijn, maar het gaat ons er ook om de aandacht naar de andere kernen in de gemeente te verleggen."

Volgens de partij vinden veel inwoners dat de naam slaat op de stad, maar niet op de gemeente waar zij wonen. De partij roept Hardenbergers op hun mening over de naam van de gemeente kenbaar te maken op de facebookpagina van D66Hardenberg en voorstellen doet voor een naam die aangeeft dat de aandacht van politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke partners verdeeld wordt over alle kernen. Bij onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord zal D66Hardenberg de voorstellen meenemen.

Reacties op facebook variëren van 100 procent instemming tot de betiteling van een vroege 1 aprilgrap en verkiezingsstunt. Plaatselijk Belang Dedemsvaart heeft zich achter het plan geschaard. De Promotiestichting Dedemsvaart staat aan de wieg van het plan, legt PB-voorzitter Meine Fernhout uit. ,,De voorzet voor naamswijziging komt eigenlijk uit de koker Maikel van Marle, voorzitter van de Promotiestichting Dedemsvaart, de PSD. Maar wij staan daar volledig achter."