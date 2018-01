Dagje PonyparkCity straks te combineren met zwemmen

Gasten van het ponypark in Collendoorn kunnen in de toekomst gebruik maken van de recreatieplas aan de overkant van de weg.

Aan de Luggersweg bij Collendoorn wordt met groot materieel gewerkt aan de aanleg van een tunnel. Die moet voor gasten van vakantiepark PonyparkCity de verbinding vormen met de recreatieplas aan de overkant van de weg. De firma Roelofs is in de tweede week van januari begonnen met de aanleg van de tunnel.

Voor seizoen

,,Die moet zo spoedig mogelijk klaar zijn, maar in elk geval voor de opening van het nieuwe recreatieseizoen. Dat begint op Goede Vrijdag 30 maart'', vertelt woordvoerder Richard Ikink van PonyparkCity. Bezoekers van het park kunnen in het paasweekeinde nog niet meteen zwemmen in de voormalige zandwinplas van de in Den Ham gevestigde firma Roelofs.

,,In eerste instantie zijn we nog druk met de grotere infrastructuur in en rond de plas. Zo moet het water minder dieper gemaakt worden. Daarbij gaan we niet hals over kop bezig, maar stap voor stap. Pas wanneer de noodzakelijke werkzaamheden klaar zijn, kunnen de gasten gebruik maken van de plas. Mogelijk loopt het dan tegen het eind van het seizoen, misschien moeten de bezoekers ook wel wachten tot het seizoen 2019.''

Attractiepark Slagharen

PonyparkCity in Collendoorn, dat vroeger onderdeel was van Attractiepark Slagharen, is in 2004 een zelfstandig recreatiebedrijf geworden onder leiding van Gerard Bemboom, een van de voormalige eigenaren van Attractiepark Slagharen. Bezoekers kunnen er verblijven in vakantiehuisjes met wifi, kinderboerderij, overdekt speelparadijs, bioscoop, bowlingbaan, zwembad, twee restaurants, én pony's. Eind oktober werden ook de laatste pony's van Attractiepark Slagharen in PonyparkCity gestald. De recreatieplas moet nog een extra attractie vormen voor de bezoekers.

Zwemplas

Het gedeelte van de zandwinplas dat pal naast het vakantiepark ligt, wordt de komende maanden ingericht als zwemplas met strand, kleedruimten, sanitairgebouw en opslag voor onder meer strandstoeltjes en parasols. Op de rest van het terrein is ruimte voor natuurontwikkeling en extensieve dagrecreatie. Zo zijn er plannen voor een ruiterpad rond de plas.

Hekwerk