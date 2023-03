De Greef volgt Rodermond op als fractievoorzitter D66 Hardenberg: ‘Goed bestaan voor boeren creëren’

Oprichter D66 Hardenberg draagt raadszetel over: ‘Ik voel dat het klaar is’

Na negen jaar stopt Jacco Rodermond in maart 2023 als raadslid voor D66 in Hardenberg. De inwoner van Schuinesloot wordt opgevolgd door Marjo de Greef. Zij stond tweede op de kieslijst van de democraten en is sinds juni al ‘burgerraadslid’, waardoor ze meedraait in de fractie en ook mag meepraten tijdens zogenoemde ‘oriënterende rondes’ van de gemeenteraad.