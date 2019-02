De kogel is door de kerk: supermarkten in Hardenberg mogen elke zondag open

Verwarring

Wethouder Alwin te Rietstap had wel bedenkingen bij de motie over de afzonderlijke koopzondagen voor de kernen. De wethouder is bang dat de consument verward raakt van deze constructie. ,,De verwarring stijgt, want de koopzondagen zijn niet per kern. Is het in Kloosterhaar? Is het in Bergentheim? Waar moeten ze wezen?’’ Het CDA wierp tegen dat het nog meer verwarrend is als er koopzondag is in de hele gemeente, behalve bij bepaalde kernen. Volgens Brink kunnen de kernen goed hun eigen koopzondag promoten via bijvoorbeeld social media.