De Krim hard op weg om drie ton binnen te slepen voor MFA: ‘Het is nu of nooit voor ons’

De Krim timmert hard aan de weg om de bouwkosten voor de MFA, een multifunctionele accommodatie, te kunnen betalen. In totaal moet het dorp drie ton bij elkaar halen , de gemeente financiert de overige kosten van een nieuw MFA. Het dorp zit echter niet stil, in de afgelopen weken hebben de inwoners meer dan een ton bij elkaar gesleept.

Drie weken geleden begonnen ruim veertig vrijwilligers te lobbyen in het dorp. Het doel was om inwoners een certificatielening af te laten sluit, om zo geld binnen te halen voor de multifunctionele accommodatie. Het bestaande dorpshuis is erg verouderd en heeft hoge energiekosten. ,,De rondgang van de vrijwilligers leverde bijna een ton op’’, vertelt Ton Golstein trots. De stuurgroeplid van de MFA is blij met het resultaat. ,,Het is een fors bedrag wat we nu hebben, maar we zijn er nog niet.’’

Quote Er is veel saamhorig­heid in het dorp, dat komt echt wel goed Ton Golstein

Activiteiten

De komende tijd blijven de vrijwilligers fanatiek bezig om de leningen aan inwoners aan te smeren. Maar er worden meer activiteiten gepland. ,,We houden nog een veiling, er komt nog een tribute avond met een band, dit gaat ons wel lukken’’, zegt Golstein zelfverzekerd. ,,We hebben nu iets meer dan een ton binnen. We wilden eigenlijk voor september op de twee ton zitten, maar dit al heel mooi. Het is nu of nooit voor ons. Er is veel saamhorigheid in het dorp, dat komt echt wel goed.’’

Extra miljoen

Het nieuwe centrum kost in totaal 2,5 miljoen euro. Eerder kon de gemeente maximaal twee ton subsidiëren, later kwam er dankzij de gemeenteraad nog een extra miljoen bij. Een voorwaarde was dat De Krim zelf drie ton bij elkaar moest zien te krijgen. Certificaten zijn te krijgen voor 100 euro, 250 euro en 1000 euro. Als alles goed gaat, kunnen voor het eind van het jaar de eerste palen de grond in en heeft de Krim de drie ton bij elkaar.