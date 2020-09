De Krim in startblokken voor bouw multifunctioneel dorpshuis: ‘We staan te popelen’

Dorpshuis De Krim stookt voor hele planeet

28 oktober Dorpshuis De Planeet in De Krim is niet meer van deze tijd en moet vervangen worden door een multifunctionele accommodatie (mfa) met sporthal. Daar is iedereen het wel over eens, getuige ook de intentieverklaring die tijdens het Oranjefeest door alle partijen inclusief de gemeente is ondertekend.