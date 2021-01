De Krim krijgt ton voor inrichten nieuw dorpshuis (maar moet nog steeds op de kleintjes letten)

Aldi wil nog steeds onderste steen boven in conflict om verhuizing naar Mercator­ter­rein Dedems­vaart: ‘Is correspon­den­tie vernietigd?’

12 januari Hoewel de gemeente Hardenberg en Aldi nu ‘constructieve gesprekken’ voeren over een verplaatsing van de supermarkt naar het winkelcentrum in Dedemsvaart, stapte de Duitse discounter vandaag toch weer naar de Raad van State. Aldi is nog steeds niet helemaal tevreden met de informatie die de gemeente Hardenberg verstrekte over het conflict rond de door het concern beoogde Mercatorterrein.