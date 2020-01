De Krim luidt noodklok over financiering mfa: 650 mille meer nodig

Niet alleen de gemeenteraad wordt gevraagd om extra geld, ook de inwoners zullen nog een extra steentje moeten bijdragen om de ambitieuze plannen werkelijkheid te maken. De stuurgroep die streeft naar een mfa heeft op de valreep van 2019 besloten om aan de bel te trekken bij de Hardenbergse politiek, vertelt pr-man Ton Golstein. ,,We hebben in De Krim nu twee ton ingezameld dankzij allerlei acties en de uitgifte van certificaten. Maar het probleem is dat we twee jaar geleden met een plan van aanpak zijn gekomen, en sindsdien veel is veranderd. De bouwkosten zijn enorm gestegen. Dat komt omdat we moesten wachten of de scholen wilden aansluiten bij onze plannen, en omdat er locatieonderzoek is verricht. De bouwkosten pakken nu zo'n vier ton duurder uit. En tegenwoordig moeten we ook ‘gasloos bouwen’, met warmtepompen en dergelijke, wat anderhalve ton meer kost. Verder kunnen we door strengere veiligheidseisen zoals voor bouwen op hoogte minder klussen in zelfwerkzaamheid laten uitvoeren door inwoners. In totaal komen we zo op een tekort van 650.000 euro.’’