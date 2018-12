De Krim moet aan de bak: 300.000 euro nodig voor multifunctionele accommodatie

Klaar voor de toekomst, is het motto van de werkgroep die streeft naar een multifunctionele accommodatie (mfa) in De Krim. Maar klaar voor de start zijn de Krimmers nog niet. Dat bleek gisteravond op de inloopavond in dorpshuis De Planeet, waar de zes werkgroepen hun dorpsgenoten informeerden over de stand van zaken.

De komende maanden moet drie ton worden ingezameld, het 'kwik’ in de teller bij Coop Alfring is opgeborreld tot elf mille. ,,We zijn er dus nog lang niet’’, concludeert Ton Golstein namens de werkgroep communicatie.

,,De komende tijd gaan we sponsors en fondsen werven om die 300.000 euro bijeen te brengen. Daarnaast roepen we ook vrijwilligers op om medewerking te verlenen, door zelfwerkzaamheid tijdens de bouw.’’ Op de inloopavond werd het (vrijwel) definitieve ontwerp voor de mfa gepresenteerd.

Gepuzzel

,,In overleg konden alle Krimse verenigingen aangeven hoeveel ruimte ze nodig hebben. Ook voor bijvoorbeeld bergruimte. Het was een heel gepuzzel, maar we hebben nu een schets voorgelegd aan de verenigingen.’’ Op het evenemententerrein aan de Beukenlaan moet een modern gebouw verrijzen van ruim 2300 vierkante meter, met ruimtes voor sport, cultuur en zorg. Zoals voor thuiszorgorganisatie Carinova, de bibliotheek en de ‘Krimse huiskamer’, een zaal met podium, en een sporthal met kleedaccommodatie. De bestemmingsplanwijziging is al aangevraagd. ,,Als alles meezit kunnen we in september 2019 gaan bouwen.’’

IJsbaan

De mfa moet gebouwd worden naast de ijsbaan. Aan de linkerzijde van die nieuwbouw kunnen de twee basisscholen te zijner tijd een gezamenlijke aanbouw realiseren, daar wordt ruimte voor gereserveerd. Rondom de ijsbaan wordt onder de paraplu van gym- en dansvereniging Beatrix een bewegingsparcours aangelegd, met toestellen voor jong en oud die zijn gesubsidieerd door de gemeente Hardenberg en de Rabobank.

Led-vloer