De lunchwandelaar, hij is in gevaar

Goedemorgen meneer Slingerland, wandelt u zelf weleens lunch?

‘Jazeker, ik wandel lunch, ik wandel in de nacht van de vluchteling en wandel dit jaar ook ‘Nijmegen’. Het zit in mijn bloed. De lunchwandelaars zie je regelmatig lopen als je er zelf rond het middaguur op uit trekt, maar het zijn er mijns inziens nog altijd te weinig. Vaak is het kantoorpersoneel of zijn het ambtenaren die met elkaar een rondje doen. Maar voor werknemers op een bedrijventerrein is het nog niet zo aantrekkelijk om een wandeling te maken. Er zijn daar alleen maar hele smalle stoeprandjes, omdat het verkeer voorgaat. Jammer, want nu loop je daar eigenlijk met gevaar voor eigen leven.’