De sportschool van Bert in Hardenberg overleefde de klap door corona niet: ‘Het was een diep gat’

Het gevoel is er nog wel bij de gepassioneerde man. ,,Ik mis de sportschool, de reuring. Even binnenlopen in de zaal, het gezelligheidsgevoel. Ik kon er in het begin emotioneel gezien niet over praten. Het was een diep gat. Waar gaan we heen, vroeg ik mij steeds af ", vertelt hij over het nare voorjaar van 2020.