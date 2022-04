De stuw bij Junne wordt voorlopig nog niet drooggezet, ondanks toestemming van Raad van State

‘Afvalwa­ter­trans­port Vechtdal stopt voor eind van het jaar’

Uiterlijk eind van het jaar moet de afvalwaterinjectie door de NAM in de Twentse bodem zijn gestopt. Dat zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee komt ook een eind aan het ondergrondse transport van het zwaarvervuilde water via het Vechtdal.

30 maart