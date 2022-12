De van-alles-wat-opruimen-voor-kerstmis-week. Met een Almelospeld, een nieuwe eindbaas, een kerstengel en Kamervragen

Almelo krijgt nieuwe woningen in de bocht van de Loolee: Rijssense aannemer Roelofs & Haase bouwt 32 gasloze huizen

ALMELO - De kogel is door de kerk, de contracten getekend. In de bocht van de Loolee aan de Chiel Dethmersstraat in Almelo komen 32 nieuwe woningen op ruime kavels. Twee grote vrijstaande en 30 twee-onder-een-kappers. Wel even flink doorsparen, want onder de vier ton zijn ze niet te koop.

