De vaseline van Jacqueline kan bij Edwin Evers niet meer stuk

Woningverkoop stagneert het meest in Hardenberg en Apeldoorn

11 januari De woningverkoop in Oost-Nederland is in het vierde kwartaal vorig jaar het meest afgenomen in Hardenberg en Apeldoorn. Daar werden respectievelijk 11,8 en 10,5 procent minder woningen verkocht in vergelijking met het jaar daarvoor.