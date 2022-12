De Zaak Beckum, In de ban van Rian en bijpraten over voetbal- en crimenieuws: hier luisterden jullie naar in 2022

PodcastoverzichtEen onopgeloste moord in Beckum, de zaak rondom Gerard Sanderink en Rian van Rijbroek, crimenieuws én bijpraten over het reilen en zeilen bij FC Twente en Heracles Almelo. En Metallica in Oldenzaal in 1984 konden jullie ook waarderen. Jullie luisterden in 2022 weer veel naar onze podcasts. Dit zijn de best beluisterde afleveringen!

In de ban van Rian

We beginnen met de podcast waar niet alleen onze regio, maar heel Nederland van smulde: In de ban van Rian. Onderzoeksjournalist Angelique Kunst dook in het leven van Rian van Rijbroek en hoe deze cybercharlatan de Twentse ondernemer Gerard Sanderink inpalmde. Heb jij deze zevendelige podcastserie nog niet geluisterd? Check 'm dan hierhonder.

De Zaak Beckum

Een onschuldig gezin dat wordt aangevallen. Een gewelddadige seksbranche. Een arrestatieteamlid dat wordt doodgeschoten. Het klinkt als drie zaken, maar het is er één. In deze podcastserie duikt Ramon Kunst in De Zaak Beckum. Want waarom wordt een onschuldig gezin zomaar aangevallen? En hoe kan het dat deze zaak nog steeds niet is opgelost? In vijf afleveringen zochten we antwoorden in een zaak die nog steeds gevoelig ligt. Je luistert de podcastserie hieronder.

De Ballen Verstand

Jullie blijven maar wat graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij FC Twente en Heracles Almelo. In een jaar waarin FC Twente Europees voetbal speelde, Heracles degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie en samenstelling van De Ballen Verstand veranderde wisten jullie ons (bijna) wekelijks te vinden in Spotify of andere podcastplatformen. Wil jij nou ook wekelijks worden bijgepraat worden over de twee Twentse betaaldvoetbalclubs, abonneer je dan.

De podcasts met FC Twente-trainer Ron Jans en die met Heracles-trainer John Lammers vind je hieronder.

Tubantia Crime Podcast

Hoewel Twente een fijne regio is om in te wonen, gebeuren in Enschede en omstreken genoeg zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast praten misdaadverslaggevers van Tubantia Erwin Waanders en Maarten Schoon je bij over de laatste ontwikkelingen. Dat doen ze samen met host Frank Bussink. Wil jij op de hoogte blijven van de gebeurtenissen in de Twentse onderwereld? Abonneer je dan op de podcast!

Metallica in Oldenzaal: terug naar 1984

In 1984 gaf Metallica een inmiddels legendarisch geworden optreden in Jumbo Dancing in Oldenzaal. Een concert dat bij Twentse liefhebbers van heavy metal bijna veertig jaar later nog vers in het geheugen ligt. In deze podcast gaat Bjorn Weinreder, journalist bij Tubantia, terug naar 1984. Dennis Bos was er als 14-jarig jochie bij in Oldenzaal. Hij las over het concert in de krant, kocht een kaartje bij de VVV en beleefde bij Jumbo de avond van zijn leven. “Het is nog steeds mijn nummer één Metallica-show.” Ook gaat Bjorn in gesprek met Gerard Bartelink, destijds portier bij Jumbo Dancing.

Was Pablo Escobar in Vriezenveen?

Was één van de grootste drugsbaronnen die de wereld ooit gekend heeft in Café Zandwijk in Vriezenveen? Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar de verhalen over Pablo Escobar in Twente zijn er. Journalist Ron Hemmink dook in dit bizarre verhaal. In een aflevering van De Twentse Kern vertelt hij over zijn zoektocht naar de waarheid. En hij geeft ook antwoord op die ene vraag: was Pablo Escobar écht in Café Zandwijk?

