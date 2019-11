De zoektocht naar de nieuwe burgemeester van Hardenberg is begonnen

Nu Peter Snijders bijna fulltime in Zwolle te vinden is, is het tijd voor Hardenberg om op zoek te gaan naar zijn vervanger. En iedereen mag meedenken. De eerste stap in de jacht op een nieuwe burgemeester is een profielschets. In die schets worden de belangrijkste vaardigheden en competenties benoemd waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen. Om deze schets te maken, vraagt de gemeente inwoners naar hun mening. Vijf vragen aan raadsgriffier Frank Droste.

Dus de grote zoektocht is begonnen, raadsgriffier?

,,Het is nu officieel gestart inderdaad. Op 17 december, in de raadsvergadering, hopen we de profielschets kenbaar te maken. Daarvoor gaan we nu vragen wat de inwoners hiervan denken. Ze kunnen online een vragenlijst invullen, en woensdagavond 13 november is er een bijeenkomst.’’

Een week de tijd om de inwoners te vragen. Is dat niet wat kort?

,,Het is inderdaad niet een hele lange periode. We willen voor de kerst de profielschets rond hebben. Het moet twee weken daarvoor ook nog naar de commissaris van de Koning, vandaar dat we niet heel veel tijd hebben.’’

Moet de nieuwe burgemeester ‘ambitieus’ of ‘ervaren’ zijn?’ luidt een vraag. Klinkt wat algemeen. En, het een sluit het ander toch niet uit?

,,Dat heb ik met je eens. Maar je moet alle antwoorden ook kunnen verwerken. Je krijgt op deze manier wel een beeld van wat inwoners belangrijk vinden. En inderdaad: het een sluit het ander niet uit. Maar het gaat erom dat we een beeld krijgen.’’

Quote We gaan niet op voorhand zeggen dat een man of een vrouw de voorkeur heeft, dat is namelijk wat ons betreft niet zo Frank Droste, Griffier gemeente Hardenberg

In de vragenlijst kun je ook opschrijven welke plek je de nieuwe burgemeester laat zien. Wat heeft dat met de profielschets te maken?

,,Dat heeft er niks mee te maken. Maar we halen hier wel input uit, hierdoor weten we wat er speelt in de verschillende kernen. Twee vliegen in één klap. We grijpen deze gelegenheid ook gewoon aan om erachter te komen wat er speelt.’’

Je kunt nergens voorkeur aangeven voor een man of een vrouw. Is dat bewust?

,,Het maakt ons niks uit, de gemeente heeft hierin geen mening. Misschien de inwoners wel, dan zal dat duidelijk worden met de vragenlijsten en op de inloopavond. En dan wordt er alsnog aandacht aan besteedt. Maar we gaan niet op voorhand zeggen dat een man of een vrouw de voorkeur heeft, dat is namelijk wat ons betreft niet zo.’’