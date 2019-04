Dedemsvaart bestrijdt drank- en drugsgebruik onder jongeren met IJslands model

Arnold Lassche en Johan Poffers blazen Overijssel­se Vogelaars­dag nieuw leven in

18 april Toen Gerrit Gerritsen en Peter van den Akker aangaven dat het boek ‘ Vogels in Overijssel ‘ in 2018 niet zou verschijnen, leek ook de Overijsselse Vogelaarsdag ten dode opgeschreven. In 2017 was die voor het laatst gehouden, maar Arnold Lassche (Nieuwleusen) en Johan Poffers wilden dat niet zo maar laten gebeuren. Zij namen het initiatief waardoor op 9 november op camping De Zandstuve in Rheeze toch gesproken wordt over een nieuwe editie van de Vogelaarsdag.