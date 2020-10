Dedemsvaart en Balkbrug krijgen 35 Stolpersteine voor weggevoerde Joden

Corona was nu geen spelbreker bij verhuizing Harden­bergs ziekenhuis

19 september De verhuizing van het Röpcke Zweers-ziekenhuis in Hardenberg naar het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum is vandaag zonder problemen verlopen. Eerder dan gepland kon de achtervang van collega-ziekenhuizen worden afgeschaald en was het nieuwe ziekenhuis in vol bedrijf.