Dedemsvaart Events trekt de stekker eruit: ‘Ik ben er kapot van’

Met pijn in zijn hart trekt de voorzitter van Dedemsvaart Events de stekker uit zijn stichting. Michel van der Weide gaat de laatste markt, op 28 september, nog organiseren maar daarna is het klaar. De vele tegenslagen die hij heeft gehad heeft wegen niet meer op tegen het plezier.

,,Ondanks de prachtige markten die wij hebben mogen organiseren zijn er ook vele tegenslagen en is er te weinig ondersteuning waardoor er een te grote last op mijn schouders rust’’, laat Van der Weide weten. De jaarmarkt, die gepland staat op 28 september, gaat nog wel door. ,,Dat heeft nu de eerste prioriteit’’, zegt Van der Weide. ,,Ik ben er echt kapot van, maar het is nu niet anders. Ik doe het ook allemaal vrijwillig, het is niet meer te doen.’’

Subsidie

Eerder al was de voorzitter verbolgen over het feit dat zijn stichting geen subsidie kreeg, en de Promotiestichting Dedemsvaart wel. Van der Weide is van mening dat de stichtingen een gelijkwaardige behandeling verdienen en verwijt de promotiestichting dat ze niet zichtbaar zijn. Die geven op hun beurt aan dat ze werken aan hun zichtbaarheid. Nu geeft Van der Weide de strijd op. ,,Niet alleen op de subsidie hoor, het zijn allemaal druppeltjes die de emmer nu doen overlopen.’’

Rust

Van der Weide laat weten dat hij het zonde vindt. ,,Ik vindt het zonde dat dit ten ziele gaat want had nog graag tal van leuke (markt) activiteiten willen blijven organiseren.’’ Na de eerstvolgende markt op 28 september, neemt de voorzitter een tijd rust. ,,Daarna ga ik kijken of we echt gaan stoppen, of dat er misschien een doorstart komt. Met, of zonder mij. Maar vind maar eens de juiste mensen voor in een bestuur, dat is heel lastig.’’ Mochten er gegadigden zijn die het werk van Dedemsvaart Events voort willen zetten, dan staat Van der Weide daar voor open. ,,Ik ben er kapot van dat het zo gelopen is. Als er een kans is dat we door kunnen, sta ik daar wel voor open.’’

Vlooienmarkt

28 september vindt de braderie en vlooienmarkt plaats in het centrum van Dedemsvaart. Dit zal het laatste evenement zijn van Dedemsvaart Events. Voor de kinderen is er die dag een min-reuzenrad aanwezig, een ballonnenclown en diverse springkussens. Ook worden er dansdemonstraties gegeven. De braderie en de vlooienmarkt bestaan uit 200 kramen. ,,Die laatste markt gaan we er vol tegenaan. Dat zijn we de sponsoren en standhouders ook wel verplicht.’’