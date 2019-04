Dedemsvaart in vuur en vlam voor brandweerwedstrijd

Organisa­tie Bis­singh-Wielerron­de Ommen blij met nieuw 'rondje om de kerk’

3 april ,,Gaaf dat dit weer wordt opgepakt, het is bizar dat er in Ommen al jaren geen wielerkoers meer is.’’ Jeroen Engelsman en Frank Schuurman zijn blij dat er na zeven magere jaren eindelijk weer een ‘rondje om de kerk’ in Ommen komt. Beide wielerliefhebbers lanceerden in 2007 in samenwerking met hun toenmalige club HWV Hardenberg de Bissingh-Wielerronde van Ommen. Het jaarlijkse spektakel werd een succes, maar toch werd in 2012 de zesde en meteen ook laatste editie verreden.