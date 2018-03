Dedemsvaart Natuurlijk draait bijdrage aan KiKa terug

Uitgangspunt was om per verkocht festivalticket à 20 euro, één euro aan KiKa te schenken. Nee, zegt de gemeente Hardenberg nu, omdat subsidies vooral verstrekt worden om evenementen in de benen te houden en niet om een goed doel te spekken. Wiet: ,,Wij hebben onze actie zonder overleg bekendgemaakt. Vervolgens kwamen we er samen met de gemeente achter dat dit volgens de regels niet kan. Zo is het balletje gaan rollen, en dus hebben we nu besloten om de actie terug te draaien." Ook om gedoe achteraf te voorkomen, zegt Wiet, en niet later alsnog op een gat in de begroting te stuiten. ,,De kans is namelijk aanwezig dat een subsidie alsnog wordt afgewezen. Dan maken wij een mooi bedrag bekend op het podium, maar kunnen we het niet geven. Dat is niet handig. Boos op de gemeente? Nee hoor, het is niet zo dat ze de regels tijdens de wedstrijd hebben aangepast. We waren te enthousiast."