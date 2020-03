Dedemsvaart sluit ramen en deuren na zeer grote brand bij afvalverwerker in Wijster

De rookwolken gaan richting het zuiden en in onder meer Hoogeveen is al een NL-Alert afgegeven. Maar ook net over de grens met Overijssel zijn de pluimen nog zichtbaar, waardoor het ook in Dedemsvaart verstandig is om ramen en deuren te sluiten. De oorzaak van de brand in Wijster is vooralsnog onduidelijk.