Dedemsvaart wil goedkoper trouwen in eigen dorp. En meer...

Trouwen op het kalkoventerrein in Dedemsvaart moet goedkoper worden. Dat is een van de elf stellingen in het dorpsplan dat is aangeboden aan de zittende raadsleden.

Veel belangrijker is in mei de presentatie aan de leden van de nieuwe gemeenteraad van Hardenberg. ,,Dedemsvaart wil een dorp blijven waar het goed wonen en werken is, waar wij trots op zijn'', legt voorzitter Meine Fernhout van Plaatselijk Belang uit in zijn toelichting op de stellingen.

1. Dorpsraad

,,We moeten meer zeggenschap krijgen in ons dorp, over ons dorp en met ons dorp. Daarvoor zouden we ook een eigen budget van de gemeente moeten krijgen. Zo versterken we het gevoel van verantwoordelijkheid, wat bijdraagt aan een vitaal dorp.''

2. 'Vlekken' in dorp moeten betere invulling krijgen

,,Namen noem ik niet, maar iedere Dedemsvaarter kent wel bedrijven die van oudsher in de dorpskern zitten maar daar weinig toevoegen. Als die naar het industrieterrein zouden verhuizen, kun je het centrum een impuls geven. Dat vergt bestuurlijke lef, doorzettingsvermogen èn budget. Er zijn weinig plekjes in Dedemsvaart waar je prettig kunt vertoeven, het marktplein wordt gebruikt voor parkeren en de horeca ligt versnipperd. Daar moeten we wat op verzinnen.''

3. Behoud jeugd

,,Een breder aanbod van bedrijven houdt het dorp levendig. Jongeren moeten voor hun werk in ons dorp blijven, of hier gaan wonen, anders slaat vergrijzing toe. Jeugd kun je ook aantrekken met een gevarieerd woningaanbod en meer activiteiten en evenementen voor jongeren.''

4. Tegengaan leegstand winkels

,,Centrummanager Leo Hoksbergen is daar al intensief mee bezig, om verpaupering te voorkomen. Je kunt leegstaande grotere panden splitsen in kleinere sfeervolle winkeltjes. Zo verras je bezoekers.''

5. Nieuwe voetbalaccommodatie

,,De twee voetbalclubs hebben al tekeningen voor een nieuwe gezamenlijke accommodatie. De huidige panden zijn verouderd, lapwerk heeft geen zin. De clubs willen er alles voor doen, het bedrijfsleven doet ook mee, nu de gemeente nog.''

6. Water

,,Vroeger speelde het dagelijks leven zich hier af op en rond het water. Maar er is veel gedempt, water moet je nu met een vergrootglas zoeken. Maar door kanalen op elkaar aan te sluiten stimuleer je toerisme en horeca.''

7. Vrijwilligers

,,Bij het zoeken van nieuwe vrijwilligers richten we ons ook op jeugd en 'nieuwe Dedemsvaarters'. Hiermee stimuleer je ook dat 'nieuwe Dedemsvaarters' integreren in ons dorp.''

8. Gemeentenaam wijzigen

,,Dit is al vaker belicht in de Stentor hè. Wij willen graag een naam voor de gemeente die bindend is voor het hele gebied.''

9. Betaalbare trouwlocatie

,,Op het kalkoventerrein zijn twee trouwlocaties, de Gashouder en de Turfschuur. Er trouwden gemiddeld vijftig paren per jaar, totdat de gemeente het tarief verhoogde. Trouwen in Dedemsvaart kost het dubbele van trouwen in het gemeentehuis. Dat is onrechtvaardig, dat mag de nieuwe gemeenteraad meteen terugdraaien.''

10. Uitgaan jeugd

,,Jeugd onder de achttien kan hier nergens een avondje stappen. Houd regelmatig een 'teenageparty', bijvoorbeeld in De Baron. Dat haalt de jeugd van de straat en uit de keten waar ze vaak al volop alcohol drinken.''

11. Toeristen trekken