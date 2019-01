Dedemsvaart zet Van Gogh in het licht

‘Wol­ven-dna’ komt laat, onduide­lijk­heid over dode schapen blijft

10:55 Het is nog altijd onduidelijk of de doodgebeten schapen in Beerzerveld en Rossum het werk zijn van een wolf. Niet omdat er geen dna is afgenomen, maar omdat het pakketje met dna pas weken nadat het op de bus ging door PostNL bij de Wageningen Universiteit is bezorgd.