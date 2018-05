Dedemsvaarter (31) na bliksemstart wethouder

CDA, ChristenUnie, Opkoers.nu en PvdA hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over het beleid voor de gemeente Hardenberg voor de komende vier jaar. Deze week leggen de onderhandelaars van de vier partijen dit akkoord voor aan hun fracties. Als die instemmen, kan een college worden gevormd met Martijn Breukelman namens de grootste partij CDA, Alwin te Rietstap voor de ChristenUnie, en Gitta Luiten namens PvdA. Falco Bruinsma vertegenwoordigt nieuwkomer OpKoers.nu in het beoogde college van B en W.

Opmerkelijk, want Bruinsma is nog maar amper begonnen aan zijn politieke loopbaan. De 31-jarige inwoner van Dedemsvaart, die met zijn vriendin twee kinderen heeft (van 2 en 4 jaar), is pas sinds enkele weken raadslid.

Mag je dit een bliksemcarrière noemen?

,,Dat kun je eigenlijk wel zo stellen. Al ben ik al wel enkele jaren lid van OpKoers.nu en ging ik ook wel vaak naar ledenvergaderingen. Het ging de laatste tijd wel snel, want afgelopen najaar werd ik voorzitter en daarna bepaalden de leden dat ik als vierde op de kandidatenlijst voor de verkiezingen kwam. Die werden een succes, we veroverden vijf zetels. Onze kiezers verwachten van ons dat we meepraten over de nieuwe coalitie en dat doen we nu gelukkig ook.''

In uw eentje haalde u 588 stemmen binnen. Alleen lijsttrekker Annie Kelder veroverde meer stemmen.

,,Ja het verbaasde mij ook wel dat zó veel mensen op de nummer vier van onze lijst stemden. Blijkbaar heb ik kiezers aangesproken, daar ben ik heel blij mee.''

Bent u liever wethouder dan raadslid?

,,Nee, ik ben nu een paar weken raadslid en dat bevalt me prima. Anders was ik met alle plezier vier jaar raadslid geworden, politiek is mijn hobby. OpKoers.nu heeft meerdere kandidaten voor het wethouderschap, maar de fractie heeft mij op de eerste plaats gezet. Als ik wethouder word neem ik ontslag bij defensie, ik ben militair. Het wethouderschap is een fulltime-baan, er is werk genoeg. Welke portefeuille ik krijg wordt de komende weken besproken.''

Zondagopenstelling van winkels en afschaffing van betaald parkeren waren enkele speerpunten van OpKoers.nu. Die doelen worden nu natuurlijk wel gerealiseerd?