Dedemsvaarter (50) aangehouden voor grootschalige hennepteelt in eigen fabriekspand

Een 50-jarige man uit Dedemsvaart is vanmorgen aangehouden op verdenking van grootschalige hennepteelt. De verdachte is eigenaar van een fabriekspand in het Groningse Foxhol, waar de politie na een inval duizenden plantjes aantrof en drie verdachten op heterdaad inrekende. In totaal zijn tot dusver zes aanhoudingen verricht.

Het leegstaande fabriekspand bevindt zich aan de Avebeweg in Foxhol en staat sinds 2015 op naam van de Dedemsvaarter. De politie deed vanmorgen een inval na meerdere anonieme tips en de ontdekking dat er overmatig stroom gebruikt werd. In de kelder van de fabriek zijn 5.000 planten aangetroffen. Die bevonden zich in verschillende stadia waren over meerdere kamers verdeeld.

Miljoenen

De politie in Noord-Nederland spreekt van van een ‘grote hennepfabriek’, onderhouden door ervaren kwekers. ,,Dit is een zeer professionele organisatie, die al een aantal jaren bezig is. We hebben ook duidelijke aanwijzingen dat in dit pand eerder geoogst is en dat daar miljoenen mee zijn verdiend. We onderzoeken waar dit geld naar toe is gegaan”, laat woordvoerder Anne van der Meer.

Politieonderzoek wees eerder uit dat de Dedemsvaarter iedere maand voor duizenden euro’s aan huur ontving. Dat wekte de nodige verbazing, aangezien er geen zichtbare bedrijfsactiviteiten zichtbaar waren op de begane grond van het pand. Het hennepteam van de politie vermoedde daardoor sterk dat de leegstaande fabriek is aangekocht voor het verrichten van criminele activiteiten.

Kettingzaag

Bij de betaling van de huursom van het pand waren een 60-jarige man uit Burgum en een 54-jarige man uit Leeuwarden de voorbije maanden betrokken. Ook zij zijn maandagmorgen als gevolg van een grootschalige politie-actie aangehouden. Een 37-jarige inwoner van Den Helder, een 38-jarige inwoner van Sint Jacobiparochie en een 47-jarige inwoner van Julianadorp werden in de vroege morgen in het fabriekspand in Foxhol - nadat de roldeur met een kettingzaag was geopend door de politie - op heterdaad betrapt tussen 5.000 planten en eveneens ingerekend.

De gemeente Midden-Groningen is van plan het pand, waar het onderzoeksteam alvast beslag op heeft gelegd, voor de duur van enkele maanden te sluiten. De overheid wordt uiteindelijk waarschijnlijk eigenaar van het pand.