Dedemsvaarter die plaatsgenoot doodstak blijft in de cel

De 46-jarige J.S. uit Dedemsvaart blijft in voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechtbank in Zwolle vanmiddag besloten. Hij wordt verdacht van doodslag op de 34-jarige Henk Veldsink op 3 augustus.

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van de opzettelijke levensberoving van zijn plaatsgenoot door hem in de borst te steken. Naast de verdenking van doodslag, wordt S. ook verdacht van mishandeling van zijn partner en het vernielen van ruiten van de woning van het latere slachtoffer Henk Veldsink, ruim een maand eerder.

De omstandigheden en aanleiding van het dodelijke incident zijn nog niet opgehelderd. Ook de uitkomst van het psychologisch onderzoek naar de 46-jarige verdachte is nog niet bekend.

Herinneren

De advocaat van J.S. mr. Wendy Alberts, wil tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak een aantal getuigen horen. Zo wil ze weten van enkele getuigen of het klopt dat S. dreigde om te gaan steken. ,,Mijn cliënt kan zich niet herinneren of het mes per ongeluk in het lichaam van het slachtoffer kwam of dat hij misschien heeft gestoken. Dat kan hij niet uitsluiten, maar van bewust steken was zeker geen sprake”, zegt Alberts in de rechtszaal.

Verdachte S. is deze dinsdagmiddag zelf niet aanwezig bij de pro forma behandeling van de zaak. Ook de partner van de verdachte zou nader gehoord moeten worden in de rechtszaal, vindt Alberts. ,,Zij kan verklaren over de dreiging die van Henk uitging en over de mishandeling van enkele dagen eerder. Mijn cliënt heeft de ruzie erkend, en dat hij haar getrapt heeft. Maar dat dat niet hard was en dat ze twee treden naar beneden is gevallen. Er was geen sprake van feitelijk letsel.”

Confrontatie

In de nacht van 2 op 3 augustus ging het gruwelijk mis in de Beatrixstraat in Dedemsvaart. Henk Veldsink kwam ‘verhaal’ halen bij zijn oude vriend S. De vriendschap zou zijn verzuurd na onenigheid over geld. De verdachte haalde een mes uit de keuken om Veldsink weg te krijgen. Vervolgens ontstond er een confrontatie waarbij Veldsink in de borst geraakt werd door het mes. De Dedemsvaarter overleed diezelfde nacht aan zijn verwondingen.

Omdat de advocaat van de verdediging nog niet de beschikking heeft over het volledige dossier over de strafzaak, heeft de rechtbank besloten dat de zitting over een week wordt hervat. Dan kan de rechtbank beslissen welke getuigen tijdens de inhoudelijke behandeling opgeroepen moeten worden.